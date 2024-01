Vasco emprestará goleiro Alexander ao Ypiranga de Erechim

O Vasco vai emprestar novamente o goleiro Alexander. Dessa vez, o destino do arqueiro é o Ypiranga de Erechim. Ele defenderá o clube gaúcho até o final de novembro, quando termina a Série C, segundo apuração do Jogada10. A concretização do negócio depende apenas da assinatura de um documento.

A intenção do Canário, aliás, é contar com Alexander já para o seu próximo compromisso. No caso, o duelo com o Novo Hamburgo, nesta quarta (31). O Ypiranga passou a buscar um goleiro após Edson sofrer uma lesão no quadril e ter somente dois jovens arqueiros no elenco. Assim, os gaúchos entenderam que era necessário contratar um atleta com mais experiência para assumir a titularidade. No ano de seu centenário, além da Série C, o clube disputará o Gauchão e a Copa do Brasil.

O Cruz-Maltino e o jogador viram essa proposta como uma boa possibilidade de ele atuar com mais frequência. Afinal, segundo a avaliação da comissão técnica, o atleta era a terceira opção para a meta, atrás de Léo Jardim, o titular, e Halls. Será a segunda experiência por empréstimo de Alexander, já que no ano passado ele atuou por empréstimo no Avaí.

O início de jornada no time catarinense foi animador, pois ele assumiu a titularidade da equipe com a contusão de Igor Bohn. Contudo, após ser expulso aos quatro minutos na derrota para a Ponte Preta, ele perdeu espaço. A partir disso, Alexander passou a figurar no banco de reservas do time principal e do sub-20 durante a disputa da Copa Catarinense. Com o fim do empréstimo, o goleiro foi devolvido ao Gigante da Colina. Ao todo, ele atuou em 11 partidas na equipe catarinense.

Chegada de Keiller no Vasco possibilita novo empréstimo

O Vasco não tinha como prioridade contratar um novo goleiro, mas a atuação negativa de Halls no empate em 3 a 3 com o Sampaio Côrrea fez a diretoria mudar de ideia. Desse modo, a possibilidade de fechar com Keiller por empréstimo surgiu como uma oportunidade de mercado.

Isso porque o arqueiro passou a ser terceiro reserva no Internacional com a sequência de rendimentos negativos e por ato de indisciplina. Com a chegada de Keiller, Alexander perdeu mais espaço e se tornou a quarta opção no elenco. Vale ressaltar que o jogador possui contrato com o Cruz-Maltino até setembro de 2025.

