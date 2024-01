Rashford pode ser multado pelo United em até R$ 4 milhões; Entenda

Um dos principais nomes do Manchester United, Marcus Rashford está envolvido em uma polêmica no clube. Isso porque o atacante ficou fora da vitória por 4 a 2 sobre o Newport, pela Copa da Inglaterra, no domingo, após alegar estar doente e não treinar na última sexta-feira. Contudo, ele foi flagrado em uma boate em Belfast, capital da Irlanda do Norte, na quinta, de acordo com o site “The Athletic”.

A notícia caiu como uma bomba na imprensa inglesa e virou assunto na entrevista coletiva do técnico Erik ten Hag após a vitória na Copa da Inglaterra.

“É um assunto interno. Ele alegou estar doente. Eu vou cuidar disso”, destacou o treinador.

Segundo o jornal “The Sun”, Rashford terá uma reunião com Ten Hag. Ele poderá ser multado em até duas semanas de salário, cerca de 650 mil libras (R$ 4 milhões na cotação atual). O jogador se reapresentou normalmente no CT do clube nesta segunda-feira.

RASHFORD NÃO FAZ BOA TEMPORADA

O atacante do United foi até Belfast para visitar o ex-companheiro de clube Ro-Shaun Williams, que acertou com o Larne FC, atual campeão da liga da Irlanda do Norte. Segundo o “The Athletic”, Rashford compareceu a uma boate na noite de quinta e voltou para Inglaterra em um avião privado somente no sábado. Em seguida, no domingo, os Red Devils informaram que o jogador esteve no CT para treinar enquanto se recuperava, no mesmo dia que o time atuava pela Copa da Inglaterra.

O rendimento de Rashford nesta temporada não vem sendo bom, assim como o do Manchester United. São 26 jogos até o momento, com apenas quatro gols marcados e cinco assistências.

Na Premier League, o United vem fazendo uma campanha ruim. São apenas 32 pontos e a oitava colocação, a 11 do grupo que se classificaria para a próxima Liga dos Campeões.