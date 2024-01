Com foco e paciência, Inter segue busca por lateral-esquerdo

O Inter segue interessado na contratação de um lateral-esquerdo, mas ainda não definiu um alvo. Assim, os dirigentes colorados vêm avaliando opções e agindo com cautela no mercado. A ideia é trazer alguém para disputar posição com Renê.

Movimentações do Inter

O Inter avaliou nomes como Marlon (Cruzeiro) e Henrique Silva (Lyon) nas últimas semanas. No entanto, os dirigentes colorados não formalizaram nenhuma proposta. O clube gaúcho também sinalizou interesse em Iago, que acabou sendo transferido recentemente ao Bahia. A informação é do “ge”.

Apesar do interesse, há tranquilidade e calma por parte do Inter. O clube não pretende estipular prazos para contratação e planeja um reforço certeiro no mercado. Além do lateral-esquerdo, os dirigentes colorados também buscam um volante para 2024

Sem alvo definido

No último sábado (27), Eduardo Coudet comentou sobre as movimentações do clube nesta janela de transferências e confirmou que ainda não existe um nome pré-definido para lateral-esquerda.

“Nós ainda não definimos. Precisamos estar convencidos de que nos dará mais do que temos. Até o início do Brasileirão pode ocorrer muitas coisas. Talvez em uma semana possamos ter o lateral, mas hoje não temos um nome”, afirmou Eduardo Coudet.

O técnico não conta no momento com nenhum substituto para vaga de Renê. Afinal, Thauan Lara está afastado do clube após se reapresentar acima do peso. A tendência, dessa forma, é que De Pena ou Robert Renan sejam improvisados na posição em futuros jogos.

O Internacional entra em campo na próxima quarta-feira (31), diante do Guarany, às 18h30, no Antônio Magalhães Rossel, pela quarta rodada do Gaúcho. O Inter é o líder da competição, com sete pontos conquistados.

