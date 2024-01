São Paulo avança por renovação de contrato com Arboleda

O São Paulo avançou para renovar o contrato do zagueiro Arboleda. O defensor tem vínculo com o Tricolor Paulista até o final de 2024, mas deve estender este período em breve. As negociações não foram fáceis, já que o empresário do atleta fez jogo duro. Contudo, a última proposta do clube paulista agradou ambas as partes e um acordo deve ser selado. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista André Hernan e confirmada pelo Jogada10.

As negociações não estão sendo nada fáceis para o São Paulo. Muito por conta do empresário do equatoriano, que cobra do clube paulista uma valorização do jogador. Afinal, o defensor é o atleta mais longevo no Morumbi e vem sendo uma das principais peças da equipe nos últimos anos.

A primeira oferta do São Paulo, inclusive, acabou sendo muito abaixo do esperado para o empresário do jogador, que ameaçou vetar Arboleda de se reapresentar para a pré-temporada no clube. Contudo, o Tricolor não se abalou com as ameaças do agente e seguiu esperançoso em estender o vínculo com Arboleda.

Aliás, em fim de contrato, o equatoriano começou a chamar atenção do mercado do exterior. O Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, chegou a demonstrar interesse no zagueiro. Contudo, nenhuma oferta chegou ao Morumbi.

Assim, depois de algumas conversas, o Tricolor Paulista conseguiu avançar e vai renovar com Arboleda. A tendência é que o vínculo seja por mais dois anos, até dezembro de 2026. A pressão para a extensão do contrato aumentou após a grande atuação do zagueiro contra a Portuguesa, onde foi um dos melhores da partida.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.