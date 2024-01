Giuliano vira dúvida para próximo compromisso do Santos

O técnico Fábio Carille pode ter uma grande dor de cabeça para a próxima partida. Afinal, o meio-campista Giuliano deixou o clássico contra o Palmeiras, neste domingo (28), no Allianz Parque, com dores na panturrilha e virou dúvida para o próximo confronto. O Peixe volta a campo nesta quarta-feira (31), contra o Água Santa, em Diadema, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

O jogador fará exames no clube nesta segunda-feira (29) e será reavaliado. Contudo, existe uma grande chance de o jogador ser preservado para evitar uma lesão mais grave no futuro. Ele entrou no intervalo do clássico, mas ficou apenas 11 minutos em campo.

“Tinha a preocupação com o Giuliano. Não utilizar ele ou menos. Preocupação com Felipe Jonatan. Ia para o terceiro jogo depois de dez meses sem jogar por conta de uma lesão no joelho. Teve um desgaste do Guilherme, junto com a fisiologia percebemos. Furch também tem 35 anos, vem se doando e correndo bastante. As mudanças foram mais pela questão física e clínica do que propriamente técnica e tática”, falou Carille, após o clássico.

Giuliano foi titular e camisa 10 nas duas primeiras rodadas do estadual. Ele deu assistência na vitória diante o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, na estreia, e marcou duas vezes diante da Ponte Preta, na Vila Belmiro.

Santos acredita que lesão de Giuliano foi culpa do Allianz Parque

O Santos, inclusive, acredita que a lesão do meia tem a ver com o gramado do Allianz Parque. Após alguns relatos criticando a grama do estádio alviverde, Fábio Carille decidiu fazer mudanças no time titular para o clássico. Assim, Felipe Jonatan, Guilherme, Julio Furch e Giuliano começaram o clássico no banco. Aliás, ao sair da partida, Giuliano reclamou e disse que “com este gramado não dá”.

