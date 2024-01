Ronald troca elite de Portugal pela Segundona Inglesa

Um dos principais nomes do Estrela Amadora na elite do futebol português na temporada atual, o atacante Ronald foi anunciado como o mais novo reforço do Swansea City, equipe que atualmente disputa a Championship (Segunda Divisão do Campeonato Inglês). Os galeses disputaram a Premier League, pela última vez, em 2017-2018.

O jogador de apenas 22 anos acumula 20 partidas em 2023/2024, com um gol marcado e duas assistências. Pelo time português, o jogador soma 55 jogos, seis gols e quatro assistências. Ele ajudou sua ex-equipe no acesso em 2022/2023.

Com passagens por Grêmio Anápolis, Atlético-GO e Guarani, o atleta fez 77 jogos no Brasil antes de se transferir para a Europa.

Atualmente, o Swansea ocupa a 16 colocação na tabela, com 33 pontos em 28 jogos. O contrato do brasileiro com o clube é válido até 2027, com opção de extensão para mais 12 meses.

