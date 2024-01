Terans é regularizado no BID e pode estrear pelo Fluminense

Terans mal chegou ao Rio de Janeiro e já pode estrear pelo Fluminense. O meio-campista de 29 anos acabou sendo regularizado no BID na manhã desta segunda-feira (29). O uruguaio, dessa forma, está disponível para participar dos próximos compromissos em 2024.

Chegada de Terans ao Fluminense

Aliás, Terans chegou ao Rio de Janeiro na última semana para realizar exames médicos e assinar contrato no Fluminense. O meio-campista pertencia ao Pachuca, do México. O vínculo do uruguaio nas Laranjeiras é válido até o fim de 2026.

“A torcida pode esperar muita dedicação e trabalho sempre, me dedico nos treinos para sempre poder fazer o melhor em campo. No início terei que me adaptar ao estilo de jogo, que é bem diferente, mas já estou acostumado ao futebol brasileiro e, com a ajuda dos meus companheiros e do treinador, que todos falaram muito bem, acho que será um desafio muito lindo e muito importante na minha carreira”, disse Terans na chegada ao Fluminense.

Com passagens por Rentistas, Santiago Wanderers, Danubio, Atlético-MG, Peñarol, Athletico-PR e Pachuca, Terans é um dos reforços confirmados do Fluminense para 2024. Além do uruguaio, os dirigentes tricolores já acertaram com Felipe Alves, Antônio Carlos, Gabriel Pires, Renato Augusto, Douglas Costa e Jan Lucumí.

O Fluminense entra em campo na próxima quinta-feira (01/02), diante do Bangu, às 21h30, no Luso Brasileiro (Ilha do Governador), pela quinta rodada da Taça Guanabara. Assim, Terans pode fazer sua estreia pelo clube. A equipe tricolor, por sinal, está na liderança isolada do Campeonato Carioca, com dez pontos conquistados.

