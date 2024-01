Fase final do Torneio Pré-Olímpico tem sede alterada por conta de gramado

A Conmebol alterou a sede dos jogos da fase final do Torneio Pré-Olímpico, que acontece na Venezuela. Por conta do estado ruim do gramado do Estádio Metropolitano de Lara, em Cabudare, a entidade passou as partidas do quadrangular final para o Estádio Brígido Iriarte, em Caracas.

Em nota oficial, a Conmebol explicou o motivo pela troca.

“É evidente o esforço feito para que o estádio ficasse nas melhores condições com as obras de infraestrutura na fase final de ajustes. No entanto, embora a evolução do gramado seja favorável, ainda necessita um pouco mais de tempo para estar perfeitamente acondicionado para receber jogos dessa envergadura”, publicou a responsável pela competição.

Aliás, a Seleção Brasileira, com a vaga encaminhada para a próxima fase, poderá voltar a atuar no Estádio Brígido Iriarte. Afinal, foi lá que a Canarinho venceu a Bolívia por 1 a 0 e a Colômbia por 2 a 0. No mesmo terreno, o time de Ramon Menezes entra em campo nesta segunda-feira para enfrentar o Equador, em partida que vale a classificação.

Brasil x Equador: onde assistir, escalações

Disputam o quadrangular final os dois primeiros colocados de cada grupo. Nesta fase, o líder e o vice-líder carimbam a vaga para as Olímpiadas de Paris.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook