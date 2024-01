Piton bate marca importante e Vasco terá que adquirir outra parte do seu passe

Lucas Piton, um dos principais jogadores do Vasco na última temporada, alcançou 50 partidas pelo clube. Esta marca é representativa, pois como previsto em contrato quando o Vasco o tirou do Corinthians, o clube terá que adquirir mais 20% dos seus direitos. O Cruz-Maltino terá que desembolsar cerca de R$ 5,3 milhões por essa porcentagem.

Esta meta que foi adicionada no vínculo destacava que o Gigante da Colina deveria adquirir estes 20% dos direitos caso o lateral-esquerdo alcançasse exatamente este número de jogos. Contudo, não havia uma obrigação de ser como titular. O trecho no contrato descreve que deveriam ser 50 partidas “entre os 11 iniciais ou com pelo menos 45 minutos em campo”.

Assim, o Vasco terá o prazo de um mês para realizar o pagamento dos R$ 5,3 milhões. Com a confirmação, o clube de São Januário passará a ser dono de 80% do passe de Piton e os outros 20% permanecem aos paulistas. O empate por 2 a 2 com o Bangu, no último domingo (28), foi o primeiro jogo do lateral-esquerdo pelo Cruz-Maltino em 2024. Inclusive, ao lado de Payet, ele foi um dos destaques, já que deu a assistência para o gol de Praxedes.

Vale relembrar que parte do grupo principal estreou na temporada no compromisso anterior, a vitória por 2 a 0 sobre o Madureira. Contudo, Ramón Díaz preservou Lucas Piton. O atleta disputou os dois amistosos no torneio de pré-temporada em Punta del Este, no Uruguai.

Piton se consolidou no Vasco

Diferentemente dos anos anteriores, o Gigante não possui temor com relação a sua lateral esquerda. Isso porque após anos, o clube encontrou um dono para ela. Trata-se de Lucas Piton, que teve extrema regularidade em suas atuações, após chegar ao Vasco com desconfiança pelo seu desempenho repleto de oscilações no Corinthians, clube que o revelou.

Entretanto, no Cruz-Maltino, ele encontrou a maturidade, que lhe permitiu sequência e maior frequência entre os titulares. Prova disso é que Piton foi o segundo jogador mais utilizado no elenco, na última temporada. Ao todo foram 49 jogos de 53 possíveis, atrás apenas de Gabriel Pec, com uma partida a mais.

Recentemente, o clube encaminhou a contratação de Victor Luís como seu reserva imediato e com um perfil mais experiente. Afinal, a equipe conta com dois jovens no elenco que subiram para o profissional neste início de temporada e precisam de tranquilidade para se desenvolverem. Tratam-se de Julião e Leandrinho.

Débito com o Corinthians pelo lateral-esquerdo

O Vasco fechou a contratação do lateral-esquerdo junto ao Corinthians em dezembro de 2022. No caso, o clube carioca concordou em pagar três milhões de euros (R$ 16,5 milhões na cotação da época) por 60% dos direitos econômicos. A forma de pagamento acordada foram seis parcelas de 500 mil euros em fevereiro, abril e maio de 2023, além de janeiro, abril e maio de 2024.

O problema é que até o fim da última temporada, o clube havia quitado apenas uma parcela do negócio. Desse modo, o Timão pediu a antecipação do vencimento das parcelas que ainda restavam como determinava o contrato na possibilidade de inadimplência. Os paulistas passaram a cobrar do Cruz-Maltino na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) e solicitaram o valor total do débito, com multa de 10% e juros de 1% ao mês.

Há pouco tempo, a Elenko Sports, empresa que administra a carreira de jogadores de futebol e também credora do Coringão, chegou a um acordo com a diretoria do clube. No caso, todas as parcelas que faltam do pagamento de Lucas Piton serão direcionadas a ela. Importante destacar que o dono da empresa é Fernando Garcia, ex-conselheiro do Corinthians.

Em dezembro do ano passado, o Cruz-Maltino divulgou que fechou um acordo com a empresa a respeito da dívida pelo lateral-esquerdo. “A gestão reitera o compromisso na renegociação de dívidas históricas e recentes do Vasco com planejamento e previsibilidade, como vem sendo feito”, detalhou o Gigante da Colina.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook