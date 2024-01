Fluminense inicia venda de ingressos para jogo com o Bangu

O Fluminense iniciou, nesta segunda-feira (29), a venda de ingressos para o jogo com o Bangu, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Assim, o confronto acontece no Luso-Brasileiro, às 21h30 (de Brasília), na próxima quinta-feira (1).

Dessa forma, o sócio já pode realizar o check-in para o jogo desde às 14h (de Brasília) desta segunda. Por outro lado, os não-sócios e a torcida visitante só poderão adquirir os bilhetes a partir desta terça-feira (30), assim como a venda nos postos físicos.

De acordo com as informações do Tricolor, os valores dos ingressos variam para os sócios dos planos Arquiba 100%, Arquiba Família, Maraca+, Maraca+Família, Pacote Futebol e Leste Raiz, e R$ 60, a inteira.

Por fim, o Fluminense lidera a Taça Guanabara após quatro rodadas, com 10 pontos, um à frente do segundo colocado. Depois de empatar na estreia com o Volata Redonda, o Tricolor enfileirou três triunfos seguidos.