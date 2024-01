Cristiane aparece no BID e está liberada para estrear pelo Flamengo

O Flamengo reforçou seu elenco para a temporada também no futebol feminino. Nesse sentido, a principal jogadora para 2024 está regularizada e já pode estrear. Trata-se de Cristiane, que teve seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apta a estar em campo.

A equipe feminina fará a estreia na temporada no próximo sábado (3), às 10h (de Brasília),contra o Fluminense, no Luso-Brasileiro, pela Copa Rio. Além disso, o clube, atual campeão do torneio, irá apresentar suas nove contratações para 2024.

Além da atacante, o Flamengo está investindo em nomes fortes: Gabi Barbieri e Djeni, ex-Inter, Glaucia e Naná, ex-São Paulo, Sorriso, ex-Palmeiras, Day Silva, e a goleira Bibi foram anunciadas para a temporada 2024.

Cristiane retornou à seleção brasileira em setembro de 2023 depois de dois anos longe das convocações. O técnico Arthur Elias a convocou para os amistosos contra o Canadá. A atacante foi artilheira do Brasileirão Feminino em 2022, com 13 gols (mesmo com o Santos fora das fases finais).

