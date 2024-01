Grêmio vai atrás de Tiquinho Soares, artilheiro do Botafogo

O Grêmio quer arrancar uma das peças mais importantes do Botafogo. A diretoria do clube gaúcho se interessou pelo atacante Tiquinho Soares e está atrás do jogador. As negociações, no entanto, parecem não avançar, embora o clube tricolor esteja bem interessado no alvinegro.

Após o interesse do Grêmio em Tiquinho vir a publico, a diretoria do clube de General Severiano teria afirmado não ter a intenção de negociá-lo. No entanto, informações não confirmadas dão conta de que uma boa proposta pelo jogador seria irrecusável.

O centroavante se destacou como um dos principais jogadores do Botafogo ao marcar 17 gols no Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele é visto como peça-chave do time para a temporada 2024. Isso, porém, pode dificultar a negociação.

Apesar da dificuldade, a diretoria gremista não descarta uma nova investida para a contratação do atacante. Vale destacar, porém, que o atual contrato prevê uma cláusula de permanência até 2025, dependendo do alcance de metas específicas.

O Grêmio perdeu o uruguaio Luis Suárez no fim do ano passado e está atrás de um novo centroavante. Especulou-se o nome de Gabigol, do Flamengo, no Grêmio. No entanto, o técnico Renato Gaúcho desmentiu o interesse do clube.

Aos 33 anos, Tiquinho é uma das referências do elenco do Botafogo e foi vice-artilheiro do último Campeonato Brasileiro. O atacante aindfa tem passagens por clubes do Rio Grande do Sul, Portugal, China e Grécia. Seu auge foi no Porto, onde marcou 64 gols, antes de ingressar no Botafogo.

