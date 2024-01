Arthur Cabral faz gol de bicicleta e Benfica vence Estrela Amadora no Português

O Benfica venceu o Estrela Amadora por 4 a 1, nesta segunda-feira (29), e amenizou a pressão no trabalho do técnico Roger Schmidt após a eliminação surpreendente para o Estoril na semifinal da Taça da Liga. O grande destaque da partida foi o brasileiro Arthur Cabral, autor de um golaço de bicicleta e uma assistência para Rafa Silva. O atacante ainda participou da jogada que terminou no gol do zagueiro Otamendi. Além disso, Marcos Leonardo, ex-Santos, saiu do banco de reservas e fechou o triunfo nos acréscimos da partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Português. Pelo lado dos donos da casa, o meia Léo Jabá, que já teve uma passagem pelo Vasco da Gama, anotou o gol de honra no Estádio José Gomes, na cidade da Amadora.

Dessa maneira, o Benfica chegou aos 48 pontos e assumiu a liderança do Campeonato Português, com dois de vantagem para o Sporting. No entanto, o Leão entra em campo pela 19ª rodada nesta segunda-feira, quando recebe o Casa Pia às 17h45, e pode reassumir a ponta da tabela em caso de vitória em casa.

Por outro lado, o Estrela Amadora segue na luta contra o rebaixamento e teve mais um resultado negativo na temporada. Assim, a equipe segue com os mesmos 18 pontos, na 14ª posição, com apenas dois de vantagem para o Rio Ave, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

Estrela Amadora x Benfica – Arthur Cabral melhor em campo

O Benfica não fez um grande primeiro tempo e faltou criatividade no meio de campo da equipe. No entanto, com dois gols marcados na reta final da primeira etapa, os Encarnados levaram a vantagem de 2 a 1 para o intervalo. Léo Jabá, ex-Vasco, abriu o placar para os donos da casa aos 28 minutos. Porém, Arthur Cabral anotou um golaço de bicicleta para deixar tudo igual, aos 44. Enquanto Rafa Silva, aos 46, aproveitou assistência do brasileiro para deixar os visitantes em vantagem.

Na volta do intervalo, o Benfica teve mais tranquilidade após a vantagem parcial. Assim, o time ampliou o placar com Otamendi logo aos sete minutos. Além disso, Régis N’do foi expulso aos 26 minutos e complicou ainda mais a vida do Estrela Amadora. Com a vantagem numérica e no placar, o Benfica ainda transformou a vitória em goleada quando Marcos Leonardo saiu do banco de reservas e completou a vitória por 4 a 1 após erro defensivo dos donos da casa.

