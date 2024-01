Vasco anuncia que Paulinho teve lesão grave no joelho direito

O Vasco terá um desfalque importante em grande parte desta temporada. Trata-se do volante Paulinho que teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. O lance em que ele sofreu a lesão ocorreu ainda no primeiro tempo do empate por 2 a 2 com o Bangu, no Mané Garrincha. O jogador fez exames de imagem ainda em Brasília, nesta segunda-feira (29), que constataram a contusão.

O Cruz-Maltino anunciou nesta tarde que o atleta já iniciou o tratamento com os profissionais do Departamento de Saúde e Performance (Desp) do clube. Posteriormente, ele passará por uma cirurgia para corrigir a lesão nos próximos dias. O período de recuperação deste tipo de lesão leva em média de oito a dez meses. Ou seja, Paulinho perderá grande parte da temporada.

O meia Paulinho sofreu uma entorse no joelho direito durante a partida contra o Bangu, no último domingo (28). Ele passou por exames de imagem, onde foi diagnosticado com ruptura do ligamento cruzado anterior. O atleta já iniciou tratamento com os profissionais do… pic.twitter.com/9uzzvYNfTx — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 29, 2024

A jogada que ocasionou a lesão foi no lado direito de ataque do Cruz-Maltino ainda na primeira etapa da partida contra o Bangu. O volante do Vasco dividiu com Canela, do Alvirrubro, e estava com a perna direita sem apoio. Em seguida, Paulinho caiu no gramado com dores no joelho.

Ele até retornou ao gramado em um primeiro momento, mas depois pediu substituição poucos minutos. Com a ausência do jogador em grande parte da temporada, o Gigante da Colina vai ser obrigado a ir ao mercado em busca de uma peça de reposição.

Trajetória no Vasco

Paulinho foi uma das contratações fundamentais feitas pelo Vasco na segunda janela de 2023. Isso porque, o volante ao lado de Vegetti e Medel foram um dos reforços que melhor renderam e ajudaram a equipe na difícil missão de se manter na Série A.

Aliás, ele foi o autor do primeiro gol da tensa vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Exatamente o triunfo que garantiu a permanência do Cruz-Maltino na elite do futebol brasileiro. O jogador já havia sofrido uma lesão, mas no ombro, que atrapalhou seu rendimento na reta final do Brasileirão.

Isso porque a contusão influenciou uma oscilação em seu desempenho. Paulinho chegou ao Vasco em julho de 2023. Na oportunidade, o Gigante da Colina pagou cerca de R$ 6,5 milhões ao Al-Shabab, da Arábia Saudita para contratá-lo. Vale ressaltar que seu contrato com a equipe carioca é válido até dezembro de 2025.

