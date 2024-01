Nottingham Forest x Arsenal: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar na Premier League. Nesta terça-feira (30), Nottingham Forest e Arsenal se enfrentam às 16h30, no estádio City Ground, na partida de abertura da 22ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo coloca frente a frente equipes que brigam por objetivos opostos na competição.

Como chega o Nottingham Forest

O Nottingham não faz uma grande temporada e, apesar dos investimentos, está na briga para escapar do rebaixamento. No momento, a equipe está na 16ª posição, com 20 pontos, sendo quatro de vantagem para o Luton Town, primeiro time dentro da zona da degola, mas que possui uma partida a menos que seus concorrentes diretos pela permanência. Assim, uma derrota nesta terça pode ampliar a pressão no trabalho do técnico Nuno Espírito Santo.

Além disso, a equipe segue com vários desfalques. Assim, Nuno Espírito Santo não poderá contar com Ola Aina, Cheikhou Kouyate, Willy Boly, Serge Aurier, Ibrahim Sangaré e Moussa Niakhaté, todos a serviço de suas seleções na Copa Africana de Nações. Ao mesmo tempo, Taiwo Awoniyi e Anthony Elanga, lesionados, também estão fora. Outra ausência confirmada é Nuno Tavares, que pertence ao Arsenal e por questões contratuais não poderá entrar em campo.

Como chega o Arsenal

O Arsenal conseguiu se recuperar de duas derrotas consecutivas na Premier League e vem de um triunfo importante por 5 a 0, no clássico londrino, sobre o Crystal Palece. Assim, a equipe segue na briga pela liderança e aparece na terceira posição, com os mesmos 43 pontos do vice-líder Manchester City. Ao mesmo tempo, um triunfo nesta terça pode colocar os Gunners na segunda posição, com apenas dois a menos que o líder Liverpool, que por sua vez recebe o Chelsea nesta quarta-feira.

Assim como os donos da casa, o Arsenal também terá alguns desfalques para o duelo desta terça-feira. Jurrien Timber e Fabio Vieira seguem lesionados e estão fora de combate. Além disso, Mohamed Elneny e Takehiro Tomiyasu, na disputa da Copa Africana de Nações, completam a lista de ausências dos Gunners nesta 22ª rodada da Premire League.

Nottingham Forest x Arsenal

22ª rodada da Premier League

Data e horário: terça-feira, 30/01/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio City Ground, em Nottingham (ING)

Nottingham Forest: Turner; Williams, Omobamidele, Murillo, Toffolo; Mangala, Danilo; Nicolás Domínguez, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood. Técnico: Nuno Espírito Santo.

Arsenal: David Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Rice, Odegaard e Havertz; Saka, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus. Técnico: Mikel Arteta.

Árbitro: Simon Hooper (ING)

VAR: Jarred Gillett (ING)

Onde assistir: Star+

