Brasil sai atrás, busca a virada e garante vaga no quadrangular do Pré-Olímpico

A Seleção Brasileira venceu o Equador por 2 a 1, na tarde desta segunda-feira (29), e está classificada para o quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico. No Estádio Brigido Iriarte, em Caracas (VEN), Marlon Gomes e Gabriel Pirani garantiram a vitória para a Canarinho, líder do Grupo A, que está com 100% de aproveitamento.

Como foi o jogo

Sob forte calor em Caracas, brasileiros e equatorianos fizeram um primeiro tempo morno. Diferentemente dos jogos anteriores, o Brasil buscou subir a marcação e recuperar a bola ainda no campo adversário, mas teve dificuldade. Além disso, sofreu com os lançamentos do Equador, que tentaram, assim, levar perigo ao gol de Mycael. Faltou dinâmica ao time de Ramon Menezes, cenário recorrente da Canarinho no torneio.

O lance de mais perigo na partida foi do Brasil. Aos 19 minutos, Endrick recebeu cruzamento de Alexsander, mas cabeceou para for a.

Segundo tempo

A Seleção voltou do vestiário mais retraída, ou seja, esperando o Equador no seu campo defensivo. Foi assim que os equatorianos chegaram ao gol aos 13′. Patrick Mercado arriscou da entrada da grande área, a bola desviou em Arthur Chaves, impossibilitando a defesa de Mycael. Após sofrer o gol, a Canarinho mudou a sua postura em campo e se lançou ao ataque. Dessa forma, empatou o confronto aos 19′. Após bonita jogada individual, Endrick chutou cruzado e Marlon Gomes mandou a bola para o fundo da rede. Durante a comemoração do gol, o palmeirense foi avisado pela comissão técnica que seria substituído.

Aos 30 minutos a Canarinho virou a partida com Gabriel Pirani. Ele tentou duas vezes e, na segunda, deu um tapinha, tirando do goleiro equatoriano.

BRASIL X EQUADOR

4ª Rodada do Pré-Olímpico

Data e horário: 29/1/2024, às 17h (de Brasília)Local: Estádio Brigido Iriarte, Caracas (VEN)

BRASIL: Mycael; Khellven, Lucas Fasson, Arthur Chaves e Rikelme (Pirani, aos 20′ do 2°T); Andrey Santos (Ronald, aos 40′ do 2°T), Alexsander, Marlos Gomes e Mauricio (Gabriel Pec, 1′ do 2°T); John Kennedy (Giovane, aos 40′ do 2°T) e Endrick (Marquinhos, aos 20′ do 2°T). Técnico: Ramon Menezes.

EQUADOR: Alexis Villa; Carlos Sánchez, García, Quiñonez e Layan Loor; Plúas, Patrick Mercado (Ochoa, aos 25′ do 2°T) e Vite; Jonh Mercado, Obando (Zambrano, aos 25′ do 2°T) e Medina (Perlaza, aos 32′ do 2°T). Técnico: Miguel Bravo

Gols: Patrick Mercado (0-1) (EQU), Endrick (1-1) (BRA), Gabriel Pirani (2-1) (BRA)

Cartões amarelos: Arthur Chaves (BRA); Cristiano Garcia (EQU)

