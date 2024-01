Roma vence Salernitana fora de casa e sobe na tabela do Italiano

A Roma não teve uma grande atuação, mas venceu a Salernitana por 2 a 1, fora de casa, nesta segunda-feira (29), e conquistou os três pontos na partida de encerramento da 22ª rodada do Campeonato Italiano. Paulo Dybala, de pênalti, e Lorenzo Pellegrini anotaram os gols da vitória do clube da capital, enquanto Grigoris Kastanos descontou para os donos da casa no Estádio Arechi, na cidade de Salerno.

Dessa maneira, a Roma chegou à terceira vitória sob o comando do técnico De Rossi, ex-jogador e ídolo do clube, escolhido para substituir a vaga deixada por José Mourinho. Ao mesmo tempo, a equipe chegou aos 35 pontos, subiu para a quinta posição e está muito próxima da zona de classificação para a próxima edição da Champions.

+ Italiano: Líder Juventus decepciona em casa e empata com penúltimo colocado

Por outro lado, a Salernitana chegou à quarta derrota consecutiva no Campeonato Italiano e segue na última posição. Até o momento, o time somou 12 pontos em 22 rodadas e está com seis a menos que a Udinese, primeira equipe fora da zona do rebaixamento.

Jogos da 22ª rodada do Italiano

Sexta-feira (26/1)

Cagliari 1×2 Torino

Sábado (27/1)

Atalanta 2×0 Udinese

Juventus 1×1 Empoli

Milan 2×2 Bologna

Domingo (28/1)

Genoa 2×1 Lecce

Verona 1×1 Frosinone

Monza 1×0 Sassuolo

Lazio 0x0 Napoli

Fiorentina 0x1 Inter de Milão

Segunda-feira (29/1)

Salernitana 1×2 Roma

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.