Presidente do Atlético-MG rebate fala de CEO do Cruzeiro: ‘Não me conhece’

“Quero dar uma resposta ao Gabriel e não à instituição que ele representa. Primeiro, quando Gabriel fala que assustou com as minhas palavras, eu compreendo, por ele ser um menino novo e com muitos desafios pela frente. Segundo, eu participei ativamente da redação deste acordo. Eu sabia dos dois anos, só não deixei isso claro, na minha entrevista de ontem, para preservá-lo, que estava no dilema de fazer um distrato, de quebrar esse acordo”, disse Sergio Coelho ao “ge”.

“Terceiro, é bom contextualizar, Galo e Cruzeiro fizeram um acordo de torcida única por dois anos, assinamos esse documento. Depois, Gabriel começou a mandar mensagens, querendo desfazer desse acordo, e nós não aceitamos. Por isso, todo esse problema que está acontecendo. Todos me conhecem, sabe que quando eu dou a minha palavra, não precisa nem da minha assinatura. Ele que reveja os seus conceitos em relação a isso”, completou o presidente do Galo.

Discussão antiga

Os problemas entre Atlético-MG e Cruzeiro vêm desde o ano passado, quando as equipes se enfrentaram na Arena MRV. Na ocasião, torcedores celestes afirmaram que sofreram maus-tratos. O Galo, porém, diz que cruzeirenses depredaram o estádio alvinegro.

“Eu o perdoo, porque ele não é daqui e por isso não me conhece. Não sabe quem sou eu e nem da minha vida profissional. Segundo, porque ele é um dirigente novo e ainda não aprendeu a respeitar as pessoas. Ele as tem como inimigo e não como adversário. Acho que também deveria rever seus conceitos. E vida que segue, por mim, ponto final nessa pauta”, finalizou o presidente do Atlético.

