Sporting goleia o Casa Pia por 8 a 0 e retoma liderança do Português

Alguém anotou a placa? O Sporting recebeu o Casa Pia nesta segunda-feira, pela 19ª rodada do Campeonato Português, e não tomou conhecimento do adversário. Afinal, em partida realizada no Estádio José Alvalade, os Leões golearam por 8 a 0, com gols de Coates (duas vezes), Gyökeres (duas vezes), Pote Gonçalves, Trincão (duas vezes) e Catamo.

Com o resultado, o time de Rúben Amorim chegou aos 49 pontos e voltou à liderança, que o Benfica havia tomado. Os Encarnados venceram o Estrela Amadora também nesta segunda e estavam secando o rival da cidade. O Casa Pia, porém, está em 13º, com 19 pontos.

A goleada começou a ser construída com Coates subindo mais que todo mundo e marcando de cabeça aos 14. Depois foi a vez do artilheiro Gyökeres marcar o segundo, livre na área. O centroavante marcou também o quarto, em cobrança de pênalti. O terceiro, contudo, foi de Pote Gonçalves, aproveitando lançamento pelo alto. Em contra-ataque, aos 43, Trincão fechou o placar do primeiro tempo.

Na etapa final, mesmo com 5 a 0 a favor, o Sporting não tirou o pé do acelerado. Geny Catamo pegou sobra na entrada da área aos 19 e bateu de chapa no canto para fazer o sexto. Aos 36, Coates, com oportunismo de centroavante, marcou o sétimo. Trincão, entretanto, passou a régua nos acréscimos com lindo chute de fora da área.

Sporting e Casa Pia voltam a campo nos próximos dias, pela 20ª rodada da Liga Portugal. Os Leões encaram o Famalicão, no sábado, fora de casa. O Casa Pia, contudo, encara o Boa Vista, em casa, na segunda-feira.

