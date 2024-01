Andrey Santos celebra vitória e classificação do Brasil no Pré-Olímpico: ‘Todos são importantes’

O Brasil está garantido no quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico. Afinal, com a vitória sobre o Equador nesta segunda-feira, a Seleção Brasileira se classificou para a próxima fase com uma rodada de antecedência. Após a partida, o capitão Andrey celebrou o resultado e a entrega para conseguir a virada.

“Uma partida contra uma equipe sul-americana é sempre muito difícil, de alto nível. Tem que estar prestando atenção. Fico feliz pela virada. Infelizmente saímos perdendo, mas a força do grupo e o poder de reação foram muito fortes. A gente tem que exaltar isso, porque se ganha campeonato com uma equipe, não somente com 11 pessoas. A gente sabe que todo mundo é importante e faz parte do processo”, disse o camisa 5.

Já classificado, o Brasil volta a campo na quinta-feira, contra a Venezuela. Existe a chance do técnico Ramon Menezes poupar alguns atletas, mas Andrey disse que já é hora de pensar no duelo contra os donos da casa.

“A gente sabia da importância dessa partida, assim como todos os jogos são importantes para a gente. Ainda mais esse, que valia a classificação. Fico muito feliz pela partida, pela vitória, pelo desempenho do grupo. Agora é descansar e focar no próximo jogo, que é contra a Venezuela, e a gente sempre quer buscar a vitória”, concluiu.

