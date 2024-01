Jornal espanhol critica Ramon Menezes por substituir Endrick: ‘Surreal’

A substituição de Endrick chamou atenção na classificação antecipada do Brasil ao quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico. Aos 19 minutos da etapa final, quando a Seleção perdia por 1 a 0 para o Equador, o atacante superou dois defensores dentro da área e chutou cruzado para Marlon Gomes completar para a rede. No fim, vitória brasileira por 2 a 1.

Antes da saída de bola equatoriana no meio do campo, o treinador Ramon Menezes sacou Endrick para a entrada de Marquinhos. Ao notar que seu número apareceu no placar de substituição, a joia palmeirense perguntou se, de fato, seria ele o jogador a sair. A escolha do técnico brasileiro resultou em críticas da imprensa internacional.

“Em seguida, sem nem tempo para comemorar, chegou o momento mais surreal da partida. Menezes, incompreensivelmente, optou por substituir Endrick”, destacou o jornal espanhol “Marca”.

Futuro reforço do Real Madrid, Endrick balançou duas vezes as redes no Pré-Olímpico e disputa o posto de artilheiro da competição. Está a um gol do paraguaio Diego Gómez, do equatoriano Medina e do uruguaio Luciano Rodríguez.

