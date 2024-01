Sport vence Afogados e assume a liderança do Pernambucano

O Sport segue em ótima fase no início da temporada. Na noite desta segunda-feira (29), o Leão venceu por 2 a 0 o Afogados na Arena Pernambuco. Os gols foram de Pedro Vilhena e Zé Roberto, ambos na primeira etapa. Com isso, lidera o Campeonato Estadual com 12 pontos em cinco jogos, um a mais do que o rival Náutico. O adversário, entretanto, permaneceu com quatro, na oitava posição.

Embalado, o Rubro-Negro volta a campo na próxima quinta-feira, fora de casa, às 21h, para enfrentar o Flamengo Arcoverde. Já o Afogados, na mesma data, busca recuperação recebendo o Retrô, às 19h.

Domínio absoluto do Sport

A equipe da casa, inegavelmente, resolveu o jogo no primeiro tempo. Embora o Afogados tenha até dado um ou outro susto – chegou a ter um gol anulado – o Leão foi superior e, no fim dos primeiros 45 minutos, já vencia por 2 a 0. O primeiro gol aconteceu aos 25: Pedro Vilhena, na área, chapou após belo passe de Zé Roberto. Vinte minutos depois, de pênalti, Zé Roberto dobrou a vantagem rubro-negra.

O domínio dos donos da casa seguiu na segunda etapa. A precisão, entretanto, não. Sendo assim, o Sport até ameaçou ampliar o placar, mas pecou nas finalizações e o placar final acabou por ser o construído no primeiro tempo. Na melhor chance criada, aos 38 minutos, Arthur Caike cobrou falta no ângulo e obrigou Danilo a espalmar para escanteio.

