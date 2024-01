Machucado, Giuliano vira baixa no Santos por duas semanas

O meia Giuliano, do Santos, que se machucou na derrota para o Palmeiras, ficará duas semanas fora de combate por conta de uma lesão na panturrilha esquerda. O jogador já tinha um edema na região mas, acabou agravando o problema após o jogo. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘UOL’.

Dessa forma, Giuliano é desfalque certo para o Santos no jogo da próxima quarta-feira (31), contra o Água Santa, pelo Campeonato Paulista. Após a realização de um exame nesta segunda, ficou confirmado que o meio-campista de 33 anos precisará de cerca de 15 dias de recuperação. A lesão não é grave, mas faz com que o jogador se torne uma baixa na equipe comandada pelo técnico Fábio Carille.

No clássico, Giuliano ficou apenas dez minutos em campo e chegou a fazer gelo ainda no banco de reservas. Com sua ausência, a maior tendência é que o venezuelano Otero comece jogando. A partida contra o Água Santa acontece nesta quarta, às 21h35, em São Bernardo do Campo.

