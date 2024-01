Elenco do Vasco envia mensagens de apoio a Paulinho

A lesão de Paulinho desencadeou uma onda de solidariedade no elenco do Vasco. Nesta segunda-feira (29), momentos após o anúncio oficial do rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito do meio-campista, diversos companheiros recorreram às redes sociais e postaram mensagens de força e apoio ao jogador. A lesão pode afastar Paulinho das atividades por até dez meses.

O jogador sofreu a lesão ao ser atingindo por Canela, do Bangu, no último domingo (28), em partida pelo Campeonato Carioca. O jogo terminou empatado em 2 a 2. No lance, aliás, o árbitro Tarcizo Pinheiro Caetano sequer marcou falta. Mesmo com muitas dores, Paulinho voltou a campo. Entretanto, minutos depois, deixou o gramado.

Sem Paulinho, por fim, a tendência é a de que o Vasco vá ao mercado em busca de reforçar o elenco. O jogador chegou ao clube no meio do ano passado. Ao lado de Vegetti e Medel, teve protagonismo.

Afinal, foi um dos destaques da equipe de São Januário no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2023, ajudando a evitar o rebaixamento do clube carioca.

