São Paulo deve ter ' time ideal ' ; pela primeira vez em 2024

O São Paulo encara o Corinthians nesta terça-feira (30), às 19h30, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor entra em campo tentando derrubar um tabu de nunca ter vencido na casa do rival. Assim, o técnico Thiago Carpini deve ter o seu ”time ideal” pela primeira vez na temporada.





Isso porque o treinador deve ter o retorno do atacante Lucas Moura para o clássico. O jogador treinou normalmente com os companheiros nas últimas atividades e deve ser titular. Além disso, Rafinha, que ainda não estreou em 2024, também deve começar a partida. Ele já está 100% fisicamente e, junto com a lesão de Igor Vinícius, o veterano deve começar o Majestoso.

Assim, o São Paulo deve ir a Itaquera com: Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa (Alan Franco) e Welington; Pablo Maia, Alisson, Luciano, Wellington Rato e Lucas; Calleri. O único desfalque será James Rodríguez, que ainda faz trabalho para melhorar sua condição física.

Além disso, a única dúvida neste início de temporada é na zaga. Desde a saída de Beraldo, o Tricolor procura um novo parceiro para fazer dupla com Arboleda. Alan Franco, Diego Costa e Ferraresi disputam a vaga.

Carpini usou uma formação parecida apenas no primeiro jogo da temporada, contra o Santo André. Contudo, Rafinha e Arboleda ainda estavam fora, realizando um trabalho de exercício muscular visando ao restante do ano. Contra Mirassol e Portuguesa, o treinador poupou alguns atletas justamente de olho no clássico contra o Corinthians e com o Palmeiras, na Supercopa, no próximo domingo (04).

São Paulo tenta derrubar tabu de uma vez por todas

Dentro do clube, existe um consenso que derrubar o tabu na Neo Química Arena é muito importante para o moral da equipe no restante do ano. Assim, o jogo que seria um último ”teste” para a Supercopa do Brasil, ganhou tons decisivos para o elenco tricolor e também para Thiago Carpini.

