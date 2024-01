Ex-Flamengo e Corinthians, Vitor Pereira acerta com clube árabe

Após passagem frustrada pelo futebol brasileiro, Vitor Pereira está de clube novo. De acordo com o jornal português “O Jogo”, o treinador acertou com o Al Shabab, da Arábia Saudita. É o seu primeiro trabalho após deixar o Flamengo, em abril de 2023.

E Vitor Pereira não terá vida fácil no bilionário futebol saudita. O Al Shabab está na modesta 11° colocação, com apenas 21 pontos, a 32 do líder Al-Hilal. A liga de futebol do país está parada por conta da Copa da Ásia de seleções e voltará a ser disputada no dia 15 de fevereiro.

Entre os principais nomes do time estão o ex-flamenguista Gustavo Cuéllar, que estava na mira do Vasco para a temporada 2024, e o belga Yannick Carrasco, com passagem de destaque pelo Atlético de Madrid. Por outro lado, no elenco, há dois brasileiros: o defensor Iago Santos e o atacante Carlos.

Esta é a terceira aventura de Vitor Pereira no futebol asiático. Anteriormente, ele comandou o Shanghai SIPG, da China, e o Al-Ahli, da Arábia Saudita.

VITOR PEREIRA NÃO DEIXA SAUDADE NO BRASIL

A passagem pelo futebol brasileiro foi uma grande experiência para Vitor Pereira, todavia o treinador não deixou saudade nas duas maiores torcidas do país. Ele foi contratado pelo Corinthians em fevereiro de 2022 para o lugar de Sylvinho, ainda no Campeonato Paulista. No clube de São Paulo, foram 64 jogos, com 26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas. Assim, teve 51,6% de aproveitamento e foi vice-campeão da Copa do Brasil, terminando o Brasileirão em quarto.

Contudo, Vitor Pereira deixou o Timão pela porta dos fundos. A diretoria tinha o interesse em renovar contrato com o treinador, que demorou a responder e declinou da renovação para ficar mais perto da família em Portugal, uma vez que sua sogra passava por problemas de saúde. Em seguida, ele assinou com o Flamengo, deixando a Fiel furiosa.

Vitor Pereira chega ao Rubro-Negro com certa desconfiança por parte da torcida, muito por conta de sua conturbada saída do Corinthians. Mais do que isso: o treinador substituiu Dorival Júnior, que havia ganhado a Libertadores e a Copa do Brasil (justamente em cima do treinador corintiano) e não teve o contrato renovado.

SEM BOAS LEMBRANÇAS NO FLA

No Flamengo, Vitor Pereira também não deixou boas lembranças. Sua passagem foi ainda mais curta que no Timão, com 18 partidas: dez vitórias, um empate e sete derrotas, e aproveitamento de 57,4%. Ele foi demitido do clube carioca por conta dos maus resultados, além de não ter conquistado títulos. Foi goleado na final do Campeonato Carioca pelo Fluminense após sair com boa vantagem no primeiro jogo, foi eliminado na semifinal do Mundial e perdeu as taças da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana.

