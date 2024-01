Abel pede mais quatro reforços para fechar elenco do Palmeiras

O técnico Abel Ferreira ainda planeja a temporada do Palmeiras e pediu mais reforços para o clube. Visando ao restante das competições, o treinador acredita que o Verdão precisa de mais quatro peças para compor o elenco. Assim, o técnico espera receber um novo centroavante, um meia para a função de Veiga, um ponta para substituir Bruno Rodrigues e um zagueiro canhoto.

Neste momento, o Palmeiras não tem nenhuma negociação avançada. Contudo, o treinador, junto com sua comissão técnica, já avaliou as necessidades do elenco e já comunicou à diretoria. Após o clássico contra o Santos, Abel reforçou a necessidade de contar com novas peças.

“Precisamos de um centroavante que conheça o futebol brasileiro, que nos traga experiência, moleques já temos muito. Um meia-atacante que faça a função do Veiga. Trouxemos o Artur ano passado e temos que ver jogadores assim, que o clube pode recuperar dinheiro depois. Tivemos a lesão do Bruno, vai ficar de três a seis meses (fora). Quando o médico me falou, fiquei muito mal. Precisamos de uma reposição para ali também”, falou Abel.

Já o zagueiro canhoto seria mais um pedido de Abel. O treinador gostaria de ter um jogador experiente para o setor, mas o Palmeiras entende o contrário. O clube acredita que tem muitas opções no sub-20 e a chegada de um novo atleta só tiraria o espaço de um jovem em potencial. Assim, o defensor não deve chegar de imediato.

Palmeiras tem limite para registrar reforços

Por fim, o Palmeiras tem até o dia 16 de fevereiro para fechar a lista A de inscritos do Paulista. O clube tem uma vaga aberta na relação e, de acordo com o regulamento, ainda pode fazer mais uma troca, com a substituição na primeira fase pela lesão de Bruno Rodrigues. Caso avance ao mata-mata do Estadual, pode fazer quatro trocas até o dia 15 de março.

