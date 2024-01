Garçonete conta os detalhes da farra de Rashford

Após alegar estar doente e não treinar na última sexta-feira (26), Rashford foi flagrado em uma boate em Belfast, capital da Irlanda do Norte, um dia antes. Uma garçonete acompanhou a farra do atacante do Manchester United e contou, à imprensa inglesa, detalhes de suas peripécias.

Sarah Adair, de 30 anos, afirma que foi convidada para uma festa VIP, na hora do almoço, no restaurante em que trabalha. Curiosa, ela foi lá conferir o evento e encontrou Rashford “na mão do palhaço”. Segundo ela, o atacante pedia shots de tequila e cocktails para embebedar-se rápido. Além disso, não tocou na comida. Só queria saber das bebidas alcóolicas.

“Não me surpreende que ele tenha faltado no treino pela quantidade de bebida que ingeriu. Ele deveria saber, então, que não conseguiria estar em condições de jogar futebol”, relatou.

Rashford esteve acompanhado por dois homens e duas mulheres. Ele voltou a Manchester em um voo privado às 7 da manhã.

“Uma era claramente uma amiga, a outra era francesa e muito bonita. Pareciam juntos. Mais tarde, no entanto, ele discutiu com a francesa”, revelou.

De acordo com Adair, por volta de 2h, os amigos resolveram levá-lo para a suíte do hotel onde estava hospedado. A francesa teria tentado entrar no local, em vão. Rashford não aceitou sua companhia e continuou “dando espetáculo”.

“Estava tão bêbado a ponto de atirar uma mala, de onde caíram uma série de notas. Deviam ser entre 8 e 10 mil libras em dinheiro vivo. Em seguida, apagou completamente”, agregou a garçonete.

O grupo deixou o hotel por volta das 5h. Às 7h, Rashford já estava embarcando de volta para Manchester, onde perderia o treino.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.