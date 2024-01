Everton analisa fase no Flamengo e destaca chegada de Tite: ' Facilitou '

Após muitas dificuldades e oscilações, Everton Cebolinha vive um momento especial no Rio de Janeiro. O atacante demorou para adquirir confiança e engatar uma sequência positiva, mas atualmente é titular absoluto do Flamengo. O jogador se destacou no fim de 2023 e já conta com dois gols em 2024.

Assim, Everton Cebolinha fez um balanço da sua passagem pelo Flamengo e relembrou os momentos de dificuldade. O atacante atualmente vive seu melhor momento no clube, mas já foi alvo de vaias e cobranças dos torcedores rubro-negros.





Cebolinha fala sobre bom momento e dificuldades no Flamengo

“Tem sido um momento de aprendizado, principalmente nos momentos mais difíceis, de oscilação. Foi um momento que eu procurei me fortalecer ainda mais, me preparar ainda mais, principalmente no extracampo. A gente sabe da cobrança e da dificuldade que é você vestir a camisa do Flamengo. Tem um peso muito grande, um peso enorme. E você tem que chegar e dar conta do recado, estar preparado já de urgência. E infelizmente nem todos os jogadores são assim, então procurei me preparar nisso também. Hoje eu me encontro muito mais preparado. Estou na minha melhor forma física, melhor forma mental e técnica, e eu tenho conseguido dar conta do recado. Hoje eu me sinto realizado e procuro usufruir de cada momento”, disse Cebolinha ao “ge”.

“Teve momentos de muita dificuldade, que você acaba deixando a peteca cair um pouco, você fica um pouco mais triste, cabisbaixo, que é normal, principalmente numa temporada como a nossa, que são jogos decisivos a todos os momentos, mas em nenhum momento eu duvidei da minha capacidade. Em nenhum momento eu duvidei daquilo que eu vim fazer aqui no Flamengo. Não é a toa que eu escolhi o Flamengo e o Flamengo me escolheu. Quando eles foram me buscar lá em Portugal, eu não pensei duas vezes. Houve o primeiro contato no meio da temporada. Eu sabia que era questão de tempo. Alguns jogadores demoram mais que outros, mas hoje, com a sequência e a oportunidade que eu tive, eu pude ganhar essa confiança e corresponder”, completou Cebolinha.

Importância da chegada de Tite

A chegada de Tite teve um papel determinante para ascensão de Everton Cebolinha no Flamengo. Afinal, ambos já haviam trabalhado juntos na Seleção Brasileira e tinham um bom relacionamento. O técnico, dessa forma, deu sequência e confiança ao atacante, que embalou 11 jogos consecutivos como titular e hoje é um dos destaques do time.

“Fiquei muito feliz (Tite), porque era um treinador que eu já conhecia, que também já me conhecia, tinha confiança no meu trabalho. Peguei acho que quatro anos sendo convocado por ele na Seleção. Então no dia a dia já conhecia o seu trabalho, a metodologia. Facilitou muito mais. Quando ocorrem muitas trocas de treinador no ano é sempre muito difícil, porque são metodologias diferentes, são culturas diferentes, estilos de jogo diferentes. Então isso me favoreceu bastante, porque era um treinador que eu já conhecia junto com a sua comissão” afirmou Cebolinha.

Everton Cebolinha chegou ao Flamengo em junho de 2022 e tem contrato na Gávea até o fim de 2026. O atacante já conquistou uma Libertadores e uma Copa do Brasil no clube. O jogador enfrentou oscilações e dificuldades, mas hoje é uma das esperanças da torcida rubro-negra para 2024.

