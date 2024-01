Vasco terá mais um treino em Brasília e segue para Uberlândia nesta terça

O Vasco segue em Brasília após quatro dias entre sessões de treino e o confronto com o Bangu, que terminou em um empate por 2 a 2. A diretoria e a comissão técnica da equipe optaram por permanecer na capital do país em vez de retornar ao Rio de Janeiro. Isso porque o Cruz-Maltino está em uma sequência de dois jogos longe do seu estado-sede. Na noite desta terça (30), a delegação viaja para Uberlândia, onde enfrentará o Nova Iguaçu.

O Gigante da Colina chegou a Brasília na noite do último sábado. Em seguida, encarou o Bangu, no Mané Garrincha, no domingo, e ainda realizou dois treinamentos na cidade. Dois jogadores que não estavam na lista de relacionados para a viagem foram chamados. Tratam-se do volante De Lucca e do atacante Paixão. Ambos foram convocados por conta do inesperado desfalque do meio-campista Paulinho, que teve a constatação de um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

A decisão por permanecer na capital do país e não retornar ao Rio de Janeiro foi evitar um maior desgaste com a adição de mais duas viagens. A tendência é a de que a delegação do Vasco chegue em Uberlândia ainda na noite desta terça (30). Afinal, o tempo médio do voo de Brasília para a cidade no interior de Minas Gerais é de 1 hora e 10 minutos.

Próximo compromisso do Vasco

O Cruz-Maltino terá como próximo adversário o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira (30). A partida vai ocorrer no estádio Parque do Sabiá, às 18h10, e será válida pela quinta rodada do Carioca. Da mesma forma que o Bangu, o Laranjão da Baixada aceitou oferta para alterar o mando de campo do confronto com o Gigante da Colina e ter uma renda a mais.

Atualmente, o Vasco é o quarto colocado, com oito pontos. Enquanto o time da Baixada Fluminense está na sexta colocação, com um ponto a menos.

