Richard Ríos projeta duelo complicado contra o RB Bragantino

O Palmeiras segue sua preparação para o duelo contra o RB Bragantino, nesta quarta-feira (31), às 19h30, no Nabi Abi Chedid, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Este será o último compromisso do Verdão antes da Supercopa contra o São Paulo, no domingo (04), no Mineirão. Contudo, apesar da expectativa pela final, o volante Richard Ríos disse que a equipe precisa estar focada no Massa Bruta. Assim, projetou um duelo complicadíssimo pela frente.

“A gente sabe o quão difícil é o Bragantino e ainda mais na casa deles. A gente já os enfrentou várias vezes, é um rival que gosta de jogar, então, vai ser um jogo bem complicado e difícil. Além de que todos os times, contra nós, jogam muito bem. O Campeonato Paulista é bem disputado e vamos nos preparar da melhor forma esses dias para o jogo de quarta e depois para a final (da Supercopa)”, disse Richard Ríos.

Contudo, existe uma chance de Abel Ferreira mandar um time alternativo para Bragança Paulista, visando à Supercopa. O treinador deve definir a equipe nesta terça-feira (30), na última sessão de treinamento.

Richard Ríos ainda não sabe se será começará jogando. O jogador foi titular de Abel Ferreira em dois jogos. No empate por 1 a 1, contra o Novorizontino, na estreia do Estadual, e na vitória por 2 a 1 sobre o Santos. Nas ocasiões, acabou substituído aos 35 e aos 39 minutos do segundo tempo, dando lugar para Atuesta e Fabinho, respectivamente. Assim, existe a chance de ele ser preservado visando ao duelo contra o São Paulo, no domingo.

