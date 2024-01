Cruzeiro conversa para contratar volante da seleção equatoriana

O Cruzeiro ainda busca reforçar seu elenco para a temporada 2024. Nas últimas horas, aliás, o volante José Cifuentes, de 24 anos, entrou na mira da diretoria da Raposa.

As conversas estão no início. O Cruzeiro tenta junto ao Rangers, onde o volante tem contrato até junho de 2027, empréstimo de uma temporada.

Cifuentes apareceu bem no futebol dos Estados Unidos da América, no Los Angeles Galaxy. Após isso, o clube escocês comprou o meio-campista por cerca de R$ 8 milhões. Todavia, não teve o mesmo sucesso e sua saída é praticamente certa.

O interesse, afinal, parte dos dois lados. O jogador está fora desde dezembro e não tem tido oportunidades no Rangers. Ele quer ter mais minutos em campo, quer voltar a jogar, mas sabe que não terá chances no atual clube. Além disso, é interesse do jogador voltar à seleção equatoriana.

O jogador interessa a outros clubes. No entanto, o Cruzeiro está mais adiantado, afinal, já tem proposta feita.

Como Cifuentes jogará no Cruzeiro

O atleta pode ter mais de uma função no meio campo, no entanto, destacou-se como segundo homem entre os volantes. Portanto, é aquele atleta que sai para o jogo com qualidade, mas também tem capacidade defensiva. Aliás, foi assim que se destacou no Los Angeles Galaxy, onde disputou 120 jogos, com 15 gols e 19 assistências.

