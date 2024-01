Felipe Garcia chega a 200 jogos pelo Tombense: ' Feliz por fazer história '

Na partida contra o Pouso Alegre, disputada no último domingo (28) e vencida pelo Tombense por 2 a 1, o goleiro Felipe Garcia, do time de Tombos, alcançou mais uma marca histórica com a camisa do Carcará. O arqueiro chegou a 200 jogos com a camisa do clube. O goleiro se isolou ainda mais como atleta com mais jogos na história da equipe. Felipe celebrou o feito e declarou amor ao Tombense.





“Muito feliz por Deus me permitir alcançar mais uma marca com a camisa do Tombense. Aqui é um lugar onde me sinto em casa. Uma cidade e clube que abraçaram a mim e a minha família. Feliz por fazer história. É uma honra marcar o meu nome na história do clube e espero alcançar muito mais”, disse.

Aliás, Felipe Garcia chegou ao Tombense em 2019, teve uma breve passagem pelo Sport por empréstimo no mesmo ano e depois retornou ao clube. Desde então, são seis temporadas seguidas vestindo a camisa do Carcará. Felipe foi peça fundamental no inédito acesso para a Série B. O goleiro avaliou o início de temporada do Tombense e afirmou que a equipe está evoluindo.

“Estamos no início de temporada, o grupo é novo, trabalhamos para entrosar o mais rápido possível mediante à filosofia do treinador. Tivemos uma vitória importante fora de casa, sabemos que o Campeonato Mineiro é muito difícil e competitivo, mas estamos focados para conquistar nossos objetivos. Nosso time ainda tem muita margem para evolução e, com isso, tenho certeza que vamos fazer um grande ano”, concluiu.

