Neymar posta foto de treino e rebate críticas: ' Chupa haters '

Neymar não perdeu tempo e rebateu críticas feitas pela imprensa após ter imagens vazadas no aniversário do ex-jogador Romário. A aparência acima do peso, afinal, chamou bastante emoção.





O jogador apareceu nas redes sociais nesta terça-feira (30/1) e fez um treino cardio e musculação. Ele, aliás, parou apenas para o almoço, com uma saladinha. Ele mostrou a rotina saudável para salientar que tem se cuidado.

“Treininho de hoje finalizado. Acima do peso beleza, mas gordo? Acho que não. Chupa haters”, disse no vídeo, rindo e finalizando com a frase: “Atura ou surta”.

Neymar está afastado do mundo da bola tratando uma lesão no joelho esquerdo. O jogador, que está temporariamente no Brasil, em sua mansão no Rio de Janeiro, enquanto não pode defender o Al-Hilal, sua equipe na Arábia Saudita.

Enquanto isso, em Riad, Arábia Saudita, o Al-Hilal, com quem o atacante tem contrato, enfrentou o Inter Miami, equipe de Messi e Luiz Suárez. Curiosamente, atletas com quem Neymar formou um ataque histórico no Barcelona anos atrás. A equipe árabe venceu por 4 a 3. Messi e Suárez marcaram para o clube americano. Pelo Al Hilal, os destaques foram os brasileiros Michael, ex-Flamengo, e Malcom, ex-Corinthians, que marcaram o terceiro e quarto gols da equipe saudita.

