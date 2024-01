Líder do Alemão, Bayer Leverkusen tem interesse em Asensio, do PSG

A janela de transferências de inverno na Europa está perto do fechamento, e os clubes fazem os últimos movimentos em busca de reforços. De acordo com a emissora “Sky”, o surpreendente Bayer Leverkusen quer a contratação de Marco Asensio, de 28 anos, que atua no Paris Saint-Germain. O meia-atacante estaria disposto a deixar o clube francês para ter mais chances de ser titular em outra equipe.

O clube alemão sabe da dificuldade em tirar Asensio do PSG nesta janela de transferências, ainda mais que o prazo para concluir qualquer negociação termina na próxima quinta-feira, dia 1° de fevereiro.

Asensio está no PSG desde julho do ano passado, quando foi contratado sem custos após seu vínculo com os Merengues se encerrar. Todavia, o jogador ainda não conseguiu se firmar entre os titulares da equipe francesa, ainda mais que o meia-atacante sofreu com algumas lesões nesta temporada.

ASENSIO GANHOU TUDO PELO REAL

O jogador atuou em apenas 12 partidas em 2023/24 pelo PSG, anotando quatro gols e dando quatro assistências. Ele passou grande parte de sua carreira no Real Madrid, onde atuou de 2016 a 2023. Nesse meio tempo, faturou os títulos da Liga dos Campeões (3), Mundial de Clubes (4), Supercopa Europeia (3), Campeonato Espanhol (3), Supercopa da Espanha (1) e Copa do Rei (1). Pela Espanha, atuou nas Copas do Mundo de 2018 e 2022.

Caso se transfira para Bayer, Asensio encontrará seu novo clube na liderança do Campeonato Alemão, com 49 pontos, dois a mais que o Bayern de Munique. Vale destacar que a equipe comandada pelo também espanhol Xabi Alonso ainda está invicta na competição.

