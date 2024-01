Palmeiras acerta empréstimo de zagueiro para a Juventus

O Palmeiras acertou o empréstimo do zagueiro Pedro Felipe, das categorias de base, para a Juventus, da Itália. Inicialmente, ele deve ficar seis meses em Turim, mas com a possibilidade de ampliar o período por mais um ano, mediante pagamento de R$1,8 milhão. A informação foi dada primeiramente pelo ‘Nosso Palestra’.

Aliás, a Velha Senhora também pode exercer o direito de compra fixada em 2 milhões de euros (R$ 10,7 milhões). Pedro Felipe viajará à Itália nesta terça-feira (30) para a realização de exames médicos.

O defensor saiu da base do Vitória e atuou nas categorias de base do Palmeiras. Ele jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano, competição na qual o Palmeiras acabou eliminado pelo Aster, na terceira fase. Pelos juniores, ele realizou 49 partidas, um gol e duas assistências, mas não atuou pelo profissional do Verdão.

