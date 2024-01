Corinthians x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

A terça-feira virou noite nobre do futebol neste 30/1, afinal tem Majestoso: Corinthians x São Paulo. O jogo, às 19h30, vale pela quarta rodada do Paulistão. O Tricolor, com sete pontos, lidera o Grupo D e vive bom momento. Mas o Timão está em crise. É o segundo colocado do Grupo C, com três pontos, mas jogando mal e somando uma vitória e duas derrotas. Contudo, tem um retrospecto incrível quando joga na Neo Química contra o São Paulo: jamais perdeu em seu novo estádio.

A Voz do Esporte preparou uma cobertura muito especial para este duelo, abrindo a transmissão às 18h sob o comando de Cesar Tavares, que também está na narração.