Dorival projeta amistosos e ameniza fala de Marcos Braz: ‘Assunto passado’

Após o sorteio das primeiras fases da Copa do Brasil 2024, o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior falou com a imprensa sobre alguns assuntos. Um deles foi a declaração do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, que o desmentiu quanto ao período de férias do elenco rubro-negro no fim de 2022.





Recentemente, o profissional afirmou, ao portal ‘ge’. que sua comissão técnica desejava que o grupo se reapresentasse em 19 de dezembro, logo após a pausa para a Copa do Mundo do Qatar. Por outro lado, Braz e Spindel discordaram da versão do técnico.

“Não tem problema nenhum. Acho que isso é um assunto passado, já ficou no caminho. Tenho um respeito muito grande pela instituição, pelas pessoas que lá estão. Não é uma situação como essa que fará com que eu perca o equilíbrio e que venha a público dar uma resposta. Tenho consciência do que aconteceu. O Flamengo foi fundamental na minha vida. Foi um momento importante e tenho respeito por todos que lá estão”, salientou.

Trabalho na Seleção

Em rápida comunicação com os jornalistas, o treinador explicou como será o início de trabalho pela Seleção Brasileira. De acordo com o profissional, o foco é errar o mínimo possível nas convocações e analisar bem tanto os campeonatos internos, quanto os do exterior para formar o grupo de jogadores.

“Trabalho diferente do que fazemos nos clubes. Nos clubes, era natural uma partida no domingo e na segunda-feira buscar correções. Com a seleção, é diferente. Tenho de avaliar o máximo possível todos que estão merecendo e errar o menino em momentos de convocação. Com atenção especial aos campeonatos internos e os que estão lá fora. Assim, ter o melhor número de opções e buscar um caminho rápido para passarmos por esse momento que a seleção passa”, frisou.

Dessa forma, o Brasil mede forças com a Inglaterra no próximo dia 23 de março, às 16h (de Brasília), em Wembley. Em seguida, os convocados de Dorival Júnior enfrentam a Espanha, no dia 26, às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

“Inglaterra e Espanha são dois clássicos. Equipes que brigam por uma vaga na final da Copa do Mundo”, concluiu.

