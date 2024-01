Internacional faz proposta para tirar gerente de futebol do Sport

O executivo de futebol Jorge Andrade, do Sport, pode trocar Recife por Porto Alegre. Isso porque o Internacional fez uma proposta para tirar o dirigente do Sport. O rubro-negro está tentado a mudar de clube. No entanto, ele ainda analisa a oferta do Colorado. A resposta, assim, deverá ser dada até o fim da semana.

O dirigente do Sport está inclinado a se transferir para o Sul do País. Logo após a partida contra o Afogados, vitória por 2 a 0 pela competição local, Jorge Andrade comentou a proposta. No entanto, ele não deixou claro se vai ou se fica.

“Especulam o meu nome no Internacional. Mas isso não é a primeira vez que acontece em função da minha origem, onde eu comecei. Algumas vezes já aconteceu. A gente respeita os funcionários que têm lá. Mas sou funcionário do Sport. Então, a gente continua o trabalho”, afirmou o Jorge Andrade.

Perguntado se continuaria ou não como gerente do Sport, o dirigente deu uma resposta evasiva. Ele, dessa forma, preferiu desconversar.

“Sem resposta, sem responder. Essa é a declaração”, disse Jorge Andrade de forma enigmática.

Esta não é a primeira vez que o Internacional investe em Jorge Andrade. Há um ano, o dirigente teve convite do clube gaúcho para assumir o departamento de futebol. Na ocasião, porém, recusou a oferta e permaneceu no Sport.

No clube pernambucano, Jorge Andrade teve intensa participação na montagem do elenco do ano passado. O time, assim, conquistou o Pernambucano e o vice-campeonato da Copa do Nordeste. Não conseguiu, porém, o acesso à Série A do Brasileiro.

