Hugo Mallo, do Internacional, acusado de abuso sexual na Espanha

Caiu uma bomba no Internacional. O lateral-direito Hugo Mallo está sendo acusado de abuso sexual na Espanha. Ele será julgado pelo crime que teria sido cometido no dia 24 de abril de 2019, no estádio Cornella-El Prat. O caso teria ocorrido antes de uma partida entre Espanyol e Celta de Vigo, ex-clube do jogador.

Hugo Mallo e o Internacional ainda não se pronunciaram sobre o caso. Durante todo o processo, que tramita na Justiça espanhola desde julho de 2019, o lateral-direito negou todas as acusações.

O jornal espanhol As divulgou a informação nesta terça-feira (30). De acordo com o periódico, Hugo Mallo teria tocado os seios de uma mulher fantasiada de periquito, o mascote do Espanyol. Dessa forma, o assédio terá ocorrido antes da partida.

O As informou que o suposto abuso aconteceu no momento da troca de cumprimentos entre os jogadores das duas equipes. O jornal ainda transcreveu um trecho da denúncia feita à polícia, pela vítima, no dia seguinte ao fato.

“Quando Hugo Mallo chegou às mascotes dos times, deu a mão ao periquito como se faz habitualmente. Porém, quando chegou à senhora Ana (o jornal usou nome fictício), que neste momento fazia o papel de periquito, colocou as mãos por baixo da fantasia e tocou em seus seios. Segundo a testemunha, ele agarrou os seios dela com as mãos e começou a fazer movimentos”, relatou o jornal.

O depoimento de Hugo Mallo estava marcado para o dia 25 de maio. Porém, de acordo com o jornal, a audiência teve adiamento para o dia 11 de julho, quando ele terá de comparecer ao Tribunal Penal 19 de Barcelona.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.