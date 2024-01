Arsenal vence Nottingham Forest com gol e assistência de Gabriel Jesus

O Arsenal segue forte na briga pelo título da Premier League. Com grande atuação de Gabriel Jesus, os Gunners venceram o Nottingham Forest por 2 a 1, nesta terça-feira (30), na partida de abertura da 22ª rodada do Campeonato Inglês. O atacante brasileiro abriu o placar e deu assistência para Saka completar o triunfo no City Ground. Na reta final do jogo, os donos da casa conseguiram diminuir o placar com gol do atacante Awoniyi.

Dessa maneira, o Arsenal chegou aos 46 pontos e subiu para a vice-liderança da Premier League. Ao mesmo tempo, a vantagem do líder Liverpool caiu para dois pontos, mas os Reds ainda vão entrar em campo no decorrer desta 22ª rodada e podem recuperar a “gordura” no topo da tabela. Para isso, o time comandado pelo técnico Jurgen Klopp precisa vencer o clássico diante do Chelsea, em Anfield, nesta quinta-feira (31).

Por outro lado, o Nottingham Forest segue ameaçado pela zona de rebaixamento. A equipe está na 16ª posição, com 20 pontos, e viu o Luton Town encostar na luta contra a degola. Além disso, a vantagem para o Everton, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, caiu para apenas dois pontos. Isto porque os Toffees empataram sem gols com o Fulham, em Londres, e somaram um ponto importante nesta terça-feira.

Assim, o Arsenal conquistou um grande resultado antes do confronto direto com o líder Liverpool na próxima rodada. O clássico inglês, válido pela 23ª rodada, será disputado no Emirates Stadium, em Londres, e os Gunners poderão contar com o apoio da torcida para tentar superar a equipe que possui a melhor campanha desta edição da Premier League.

Nottingham Forest x Arsenal

O primeiro tempo foi de amplo domínio do Arsenal, que manteve a posse de bola e ditou o ritmo da partida. No entanto, o Nottingham Forest montou uma retranca e os Gunners criaram poucas chances claras para abrir o placar.

Na volta do intervalo, o jogo ficou mais animado. O Arsenal manteve a pressão ofensiva e forçou o goleiro Turner a fazer grandes defesas. Além disso, Gabriel Jesus esteve perto de balançar a rede, mas finalizou na trave. Por outro lado, o Nottingham Forest tentou sair para o jogo em algumas jogadas, mas também deixou espaços para as tentativas dos Gunners. Assim, Gabriel Jesus aproveitou a segunda oportunidade que teve e abriu o placar aos 20 minutos em falha do goleiro Turner. Além disso, a vitória foi encaminhada após outro bom contra-ataque do clube londrino. Gabriel Jesus deu bom passe e Saka finalizou rasteiro para ampliar o marcador. Porém, os donos da casa ainda tiveram um pouco de esperança com o gol marcado pelo atacante Awoniyi, aos 44 minutos. Mas, o placar de 2 a 1 prevaleceu até o apito final.

Jogos da 22ª rodada da Premier League

Terça-feira (30/1):

Nottingham Forest 1×2 Arsenal

Luton Town x Brighton

Fulham x Everton

Crystal Palace x Sheffield United

Aston Villa x Newcastle

Quarta-feira (31/1):

Manchester City x Burnley – 16h30

Tottenham x Brentford – 16h30

Liverpool x Chelsea – 17h15

Quinta-feira (1/2):

West Ham x Bournemouth – 16h30

Wolverhampton x Manchester United – 17h15

