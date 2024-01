Corinthians desmente Lucas Veríssimo e mostra prova sobre contrato

A polêmica saída de Lucas Veríssimo do Corinthians ainda segue rendendo assunto. Nesta terça-feira, o Timão rebateu falas do defensor e mostrou que tentou renovar com o atleta. Mais cedo, contudo, o jogador deu outra versão e afirmou que o clube não o procurou.

Em nota oficial, a equipe paulista expôs imagens de e-mails enviados ao empresário do atleta, Paulo Pitombeira. O agente, entretanto, não respondeu, segundo o clube. Em duas oportunidades, nos dias 4 e 19 de janeiro, o Corinthians buscou a assinatura.

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que, ao contrário do que disse o atleta Lucas Veríssimo em vídeo que circulou na tarde desta terça-feira (30), o clube enviou, em 4 de janeiro de 2024, ao estafe do jogador, o pré-contrato de trabalho para ser assinado. Diante da falta de resposta, uma cobrança por posicionamento foi feita pelo clube 15 dias depois (19/01). Os dois momentos estão registrados nos documentos anexados. Mais uma vez lamentamos o ocorrido, mas ressaltamos que sempre defenderemos a instituição e a marca Corinthians”, informou o Timão.

“Paulo, boa tarde e um excelente 2024! Encaminho o pré-contrato do Lucas Veríssimo para sua verificação”, dizia a primeira mensagem.

“Paulo, boa tarde! Não obtivemos, até o momento, nenhuma resposta sobre o pré-contrato. Precisamos avançar com o tema. Aguardamos os comentários ou o documento assinado pelo atleta”, apareceu no segundo e-mail.

A segunda mensagem enviada foi um dia antes da confirmação da saída de Lucas Veríssimo. O jogador tinha um acerto com o Corinthians, que, por sua vez tinha acordo encaminhado com o Benfica (POR) para comprá-lo. O Al-Duhail (QAT), contudo, entrou na jogada, ofereceu mais aos portugueses e ao defensor, e concluiu o negócio.

Falta de pagamentos

Lucas Veríssimo, em entrevista a diversos veículos nesta terça-feira, deu sua versão sobre o ocorrido. Segundo o atleta, o Corinthians demorou a resolver a situação, o que fez com que o defensor se sentisse desprestigiado. Por outro lado, porém, o jogador alegou que não recebeu alguns pagamentos do Corinthians.

“Sim, eu não recebi nenhum mês de pagamento de direito de imagem. Salário CLT pagaram, mas imagem e FGTS não. Uma coisa que eu ouvi até de outros atletas é que a antiga diretoria tentava cumprir sempre com a CLT. Isso ficou em dia, mas a imagem ainda não recebi até hoje”, disse.

