Nova Iguaçu x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

O Vasco não terá tempo para lamentar o último tropeço no Carioca e a baixa de Paulinho. Isso porque o Cruz-Maltino vai encarar o Nova Iguaçu, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, nesta quarta-feira (31), às 18h10. A partida será válida pela quinta rodada do Estadual.

Curiosamente, o último confronto entre as equipes, na temporada passada, também ocorreu longe do Rio de Janeiro. Em duelo pela sétima rodada do Carioca, o Gigante da Colina superou o Laranjão da Baixada por 2 a 0, no Mané Garrincha, em Brasília. Aliás, o árbitro desse jogo foi exatamente Tarcizo Pinheiro Caetano, responsável pelos erros que provocaram a irritação no time de São Januário na partida contra o Bangu, no último domingo (28).

Onde assistir

O jogo terá a transmissão da Band na TV aberta, no canal Bandsports na TV fechada e no canal Goat no YouTube.

Como chega o Nova Iguaçu

O Nova Iguaçu é o sexto colocado do Carioca, com sete pontos. Afinal, a equipe vem de duas vitórias sobre Sampaio Côrrea e Bangu, empate com o Flamengo e derrota para o Fluminense. O técnico Carlos Victor terá o retorno do centroavante Carlinhos, que cumpriu suspensão no último compromisso.

Como chega o Vasco

O Vasco se encontra na quarta colocação, com oito pontos e ainda está invicto no Estadual. Isso porque o time conta com duas vitórias sobre Boavista e Madureira, além de empate com Sampaio Côrrea e Bangu. O Cruz-Maltino entendeu que foi prejudicado neste confronto com o Alvirrubro e pediu que o árbitro não trabalhasse mais em seus jogos.

Vale ressaltar que o time titular do Vasco junto fez sua estreia na temporada neste compromisso anterior. Assim, a tendência é a de que Ramón Díaz repita a maior parte dos 11 iniciais para dar ritmo aos atletas, até porque seu próximo compromisso é o clássico com seu arquirrival, o Flamengo.

Apesar disso, o comandante argentino terá uma importante baixa. Trata-se do volante Paulinho, que teve constatada uma lesão de rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ou seja, ele perderá grande parte desta temporada em tratamento, pois a recuperação em média leva de seis a oito meses. Praxedes é quem deve ficar com a vaga entre os 11 iniciais.

Nova Iguaçu x Vasco

5ª rodada do Campeonato Carioca

Data e horário: 31/01/2024, às 18h10 (de Brasília)

Local: Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG)

NOVA IGUAÇU: Fabrício: Cayo Tenório, Gabriel Pinheiro, Sérgio Rafael e Ítalo Silva; Ronald, Albert e Igor Guilherme; Bill, Xandinho e Carlinhos. Técnico: Carlos Vitor

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Medel, João Victor e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes e Payet; Erick Marcus, David e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Árbitro: João Marcos Gonçalves Fernandes

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa e Fábio Ramos França

