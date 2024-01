Barcelona x Osasuna: escalações e onde assistir

Em péssimo momento na temporada, o Barcelona volta a campo nesta quarta-feira (31), para enfrentar o Osasuna, às 15h, em partida atrasada da 20ª rodada do Campeonato Espanhol. Os culés recebem o time da cidade de Pamplona no Estádio Olímpico Lluís Companys, e precisam do resultado positivo para amenizar a crise.

Como chega o Barcelona

O técnico Xavi anunciou que não será o técnico do Barcelona na temporada 2024/25 após a derrota por 5 a 3 para o Villarreal, na rodada passada em LaLiga. Dessa maneira, a surpreendente notícia acontece após uma série de resultados ruins da equipe, em conjunto com as eliminações na Supercopa da Espanha e na Copa do Rei.

Os desfalques confirmados para a partida desta quarta-feira são: Ter Stegen, Alejandro Balde, Marcos Alonso e Gavi. Além disso, Sergi Roberto, Raphinha e Inigo Martinez, em processo de recuperação de suas respectivas lesões, aparecem como dúvidas entre os relacionados.

Como chega o Osasuna

Por outro lado, o Osasuna não fez um grande início de temporada, mas conseguiu bons resultados recentes no Campeonato Espanhol. A Nas últimas cinco partidas, a equipe venceu três, empatou uma e perdeu uma. Assim, o clube da cidade de Pamplona está na 12ª posição, com 26 pontos e vai tentar aproveitar a má fase do Barça para subir na tabela.

Além disso, o único desfalque para o técnico Jagoba Arrasate fica por conta do argentino Chimy Avila, lesionado.

Barcelona x Osasuna

22ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: quarta-feira, 31/01/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP)

Barcelona: Peña; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsi e João Cancelo; Pedri, De Jong e Gundogan; Lamine Yamal, Ferran Torres e Lewandowski. Técnico: Xavi Hernández.

Osasuna: Sergio Herrera; David García, Catena e Juan Cruz; Areso, Oroz, Iker Muñoz e Moi Gómez; Budimir, Raúl García e Arnaiz. Técnico: Jagoba Arrasate.

Onde assistir: ESPN e Star+

