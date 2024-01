Abel Ferreira decide poupar titulares no Palmeiras antes da Supercopa do Brasil

Às vésperas da Supercopa do Brasil 2024, o Palmeiras não terá força máxima nesta quarta-feira, quando enfrenta o Red Bull Bragantino pelo Paulistão. O técnico Abel Ferreira poupará boa parte dos atletas titulares para que tenha os principais jogadores em plenas condições.

Dessa forma, a provável escalação para o jogo desta quarta-feira é: Marcelo Lomba; Marcos Rocha (Garcia), Luan, Naves e Vanderlan; Aníbal Moreno (Fabinho), Gabriel Menino e Jhon Jhon; Caio Paulista, Breno Lopes (Luis Guilherme) e Flaco López.

O Verdão chega para invicto para a quarta rodada do Campeonato Paulista, com um empate e duas vitórias. Atual bicampeão estadual, o clube alviverde busca o tricampeonato da competição.

Os únicos desfalques confirmados para Abel Ferreira são os atacantes Endrick, Dudu e Bruno Rodrigues. O primeiro está a serviço da Seleção Brasileira na disputa do Torneio Pré-Olímpico, enquanto os outros dois estão lesionados ainda ficarão afastados dos gramados por um bom tempo.

Após encarar o Red Bull Bragantino, o Palmeiras volta as atenções para a Supercopa do Brasil 2024. No domingo, o Verdão encara o São Paulo, no Mineirão, em Belo Horizonte, às 16h (de Brasília). Vale lembrar que o Alviverde é o atual vencedor.

