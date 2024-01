RB Bragantino x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

RB Bragantino e Palmeiras duelam nesta quarta-feira (31), às 19h30, no Nabi Abi Chedid, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O Massa Bruta tenta se recuperar na competição, após deixar a vitória escapar nos últimos minutos contra o Botafogo-SP. O time de Bragança Paulista vencia até os 44 minutos do segundo tempo, quando sofreu o empate. Por outro lado, o Verdão chega embalado após engatar a segunda vitória seguida. O Alviverde bateu o Santos, no Allianz Parque e disparou na liderança do grupo B.

Onde assistir?

A TNT Sports e a HBO Max transmitem a partida

Como chega o RB Bragantino?

O Massa Bruta terá o desfalque do atacante Henry Mosquera. Afinal, o jogador sofreu uma torção no tornozelo direito, no duelo contra o Botafogo-SP e está entregue ao departamento médico. Assim, Nacho Laquintana e Bruninho surgem como opções para a vaga do colombiano. Em contrapartida, o Bragantino terá a volta do lateral-direito Andres Hurtado, que cumpriu suspensão na última rodada. O atleta, entretanto, deve começar no banco de reservas.

Como chega o Palmeiras?

Por outro lado, o técnico Abel Ferreira deve mandar um time alternativo para o duelo em Bragança Paulista. Afinal, o Palmeiras tem a Supercopa no domingo (31), contra o São Paulo, no Mineirão. Assim, o treinador pretende preservar boa parte de seus titulares. Por isso, inscreveu dez novos atletas na Lista B, formada pela base: os zagueiros Vitor Reis e Gabriel Vareta, o lateral-direito Edney, o lateral-esquerdo Arthur, os volantes Vitor André e Rafael Coutinho, o meia-atacante Thalys e os atacantes Allan, Luighi e Riquelme Fillipi. Todos eles jogaram a Copinha.

RB BRAGANTINO X PALMEIRAS

Campeonato Paulista 2024 – Quarta rodada

Data e horário: 31/01/2024, às 19h30(de Brasília)

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

RB BRAGANTINO: Cleiton; Léo Ortiz, Lucas Cunha e Luan Cândido; Nathan Mendes, Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Juninho Capixaba; Helinho, Bruninho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Garcia, Luan, Naves e Vanderlan; Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Jhon Jhon; Breno Lopes. Caio Paulista e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Luiz Alberto Andrini Nogueira

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.