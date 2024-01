Nesta terça-feira (30/1), o Botafogo enfrenta a Portuguesa, pela quinta rodada do Cariocão. O jogo será no Nilton Santos e o Fogão busca o triunfo para assumir provisoriamente a liderança (tem nove pontos, contra dez do Flu). Mas a Lusa também mira a parte de cima da tabela, pois tem sete pontos. A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida iniciando a transmissão às 20h, com o comando e a narração de Joao Delfino.