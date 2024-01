Vídeo mostra Marcos Braz agredindo torcedor em shopping

Um vídeo divulgado nesta terça-feira (30), pelo canal de TV Globonews, mostra detalhes da agressão de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, a um torcedor, em um shopping da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu no último dia 19 de setembro, em meio a uma temporada conturbada para o Rubro-Negro. Naquele dia, Marcos Braz agrediu o entregador de aplicativo Leandro Campos, que o teria cobrando na posição de dirigente do clube. Em sua defesa, Braz disse ter sido ameaçado de morte e que estava ao lado da filha.

As imagens mostram Marcos Braz junto a um amigo, partindo para cima de Leandro. Ele e o dirigente caem no chão, mas Marcos dá três pontapés e um tapa no entregador de aplicativo. Carlos André, que estava ao lado de Braz, também deu pelo menos três chutes no torcedor, já no chão. De acordo com o promotor do caso, o dirigente deu um golpe no pescoço do torcedor e caído sobre ele, quando teria mordido sua virilha.

Na opinião do Ministério Público, a divulgação das imagens faz Marcos Braz cair em contradição. Afinal, em uma entrevista coletiva, o dirigente disse que estava ao lado da filha adolescente, para quem tinha ido comprar uma joia de presente de aniversário. Entretanto, a jovem não aparece no momento da agressão. A defesa de Marcos Braz sustenta que membros de uma torcida organizada estariam perseguindo o dirigente, o que as imagens não captaram.

A defesa de Leandro Campos deverá entrar nesta semana com um novo processo contra Marcos Braz, pedindo indenização por danos morais. O caso está nas mãos do Juizado Especial criminal, que realizará uma audiência em 27 de fevereiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.