Sampaio Corrêa-RJ x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois da pré-temporada nos Estados Unidos, o Flamengo volta suas atenções ao Campeonato Carioca. Assim, o Rubro-Negro entra em campo pela competição nesta quarta-feira (31). às 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada. O adversário será o recém-promovido Sampaio Corrêa, de Bacaxá. No entanto, o confronto foi remanejado para o Mangueirão, em Belém. O clube da Gávea utilizou esses primeiros jogos da temporada para atuar em alguns estados do Norte e Nordeste do Brasil.

O Rubro-Negro soma 5 pontos, na oitava posição, porém tem um jogo a menos em relação aos adversários na disputa do Estadual. O Sampaio, por sua vez, tem apenas um, na penúltima colocação.

Onde assistir

O confronto desta quarta-feira (31) terá a transmissão de Band (TV aberta), Bandsports (TV a cabo), Esporte na Band (Youtube) e Canal GOAT (Youtube).

Como chega o Sampaio Corrêa-RJ

Após quatro rodadas, o Sampaio ainda não conseguiu vencer na competição e vem de três derrotas consecutivas. Nesse sentido, a situação preocupa, visto que o intuito é permanecer na elite do futebol carioca, onde chegou nesta temporada. Caso não vença o Rubro-Negro, existe a chance da equipe da Bacaxá terminar a rodada na última posição, se o Audax-RJ triunfar.

Como chega o Flamengo

O time da Gávea estreou com vitória sobre o Audax-RJ com a equipe principal, porém empatou dois jogos seguidos com uma escalação recheada de jovens. Ao retornar dos Estados Unidos, Tite terá à disposição a força máxima, porém deve poupar quatro jogadores visando o clássico diante do Vasco no domingo. Varela, Fabrício Bruno, Cebolinha e Pedro devem dar lugar a Wesley, David Luiz, Bruno Henrique e Gabigol. O camisa 10, portanto, deve ganhar a primeira chance como titular na era Tite.

SAMPAIO CORRÊA-RJ X FLAMENGO

Campeonato Carioca – 5ª rodada

Data: 31/01/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Mangueirão, Belém (PA)

Sampaio Corrêa-RJ: Leandro, Roberto, Índio, Thuram e Paulo Vitor, Souza, Agú e Rosado; Cabral, Abner e Max. Técnico: Silvestre dos Anjos

Flamengo: Rossi; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De la Cruz; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Tite

Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro

Auxiliares: Gustavo Moa Correia e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis

