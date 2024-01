Jean, ex-São Paulo, usa mangueira d’água para conter briga de torcida

Uma confusão na arquibancada envolvendo torcedores do Cerro Porteño e do 2 de Mayo, na última segunda-feira, no Paraguai, resultou em uma atitude inusitada por parte de um jogador de futebol. Ao perceber o tumulto, o goleiro brasileiro Jean, do Cerro, usou uma mangueira d’água para tentar conter a briga.

O jogo ocorreu no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, e era válido pela terceira rodada do Torneio Apertura, principal competição nacional paraguaia. Devido ao problema, a partida foi interrompida aos dez minutos do segundo tempo quando o placar apontava 0 a 0.

Jean lamentou o ocorrido no estádio

Com passagens por Bahia, Atlético-GO e São Paulo, no futebol brasileiro, Jean lamentou o episódio em suas redes sociais:

“Uma noite para esquecer. Muito triste com o que aconteceu hoje. Que Deus abençoe as pessoas de bem que estavam nos apoiando. Que nada grave tenha acontecido à nossa gente”, escreveu o goleiro.

A confusão nas arquibancadas envolveu, sobretudo, arremessos de assentos e outros objetos. Sendo assim, as autoridades resolveram interromper a partida. Por fim, a expectativa agora fica por conta da data em que acontecerá a sequência do jogo.

